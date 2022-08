Een voormalig financieel manager van HP moet drie jaar de gevangenis in. De vrouw zou via kredietkaarten van haar werkgever 5 miljoen dollar hebben uitgegeven aan persoonlijke artikelen.

De voormalig manager bekende in maart al schuld aan fraude, witwassen en belasting-gerelateerde overtredingen. De vrouw werkte in de periode augustus 2017 tot juni 2021 bij HP, eerst als een executive assistant en later als een financieel planningsmanager. Als onderdeel van haar functie was ze verantwoordelijk voor het betalen van leveranciers van HP, en kreeg ze de controle over meerdere kredietkaarten van het bedrijf.

Ze zou valse PayPal-, Stripe- en Square-profielen hebben opgezet die op het eerste oog van legitieme leveranciers leken te zijn. In werkelijkheid stonden deze accounts echter onder het beheer van de voormalig financieel manager. Ze sluisde op die manier tenminste 4,8 miljoen dollar aan frauduleuze betalingen vanaf creditcards van HP naar die frauduleuze accounts. Hiermee zou zij vervolgens diverse luxegoederen hebben aangeschaft, zoals een Tesla en een Porsche.

In samenwerking met Dutch IT Channel

De voormalig manager bekende in maart al schuld aan fraude, witwassen en belasting-gerelateerde overtredingen. De vrouw werkte in de periode augustus 2017 tot juni 2021 bij HP, eerst als een executive assistant en later als een financieel planningsmanager. Als onderdeel van haar functie was ze verantwoordelijk voor het betalen van leveranciers van HP, en kreeg ze de controle over meerdere kredietkaarten van het bedrijf. Ze zou valse PayPal-, Stripe- en Square-profielen hebben opgezet die op het eerste oog van legitieme leveranciers leken te zijn. In werkelijkheid stonden deze accounts echter onder het beheer van de voormalig financieel manager. Ze sluisde op die manier tenminste 4,8 miljoen dollar aan frauduleuze betalingen vanaf creditcards van HP naar die frauduleuze accounts. Hiermee zou zij vervolgens diverse luxegoederen hebben aangeschaft, zoals een Tesla en een Porsche.In samenwerking met Dutch IT Channel