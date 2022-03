Computerbouwer HP kondigt voor het eerste kwartaal van 2022 een netto-omzet van 17 miljard dollar aan (15,43 miljard euro). Dat is een stijging van 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met twee procent naar 1,1 miljard dollar, omgerekend één miljard euro.

De netto-omzet van de Personal Systems Group (computers, monitoren, et cetera) bedroeg 12,2 miljard dollar, een stijging van vijftien procent op jaarbasis met een operationele marge van 7,8 procent. De netto-omzet van Consumer-producten daalde met één procent terwijl die van de tak Commercial met 26 procent steeg. Het totale aantal eenheden lag zes procent lager; notebooks daalden met negen procent, desktops stegen met drie procent.

Hybride werken

De netto-inkomsten van de Printing-business bedroegen 4,8 miljard dollar, een daling van vier procent op jaarbasis met een operationele marge van 18,2 procent. De netto-omzet van Consumer-toestellen daalde hier met 23 procent terwijl de netto-omzet van de Commercial-tak met negen procent steeg. Bij Supplies daalde de netto-omzet met twee procent. In hardware-eenheden ging het in totaal om een daling van 28 procent.

HP-topman Enrique Lores wijdt de recordomzet van het bedrijf aan een sterke vraag en het leiderschap van HP op het gebied van hybride werken: 'Onze prestaties in het eerste kwartaal waren bijzonder sterk in onze belangrijkste groeigebieden die gezamenlijk met dubbele cijfers groeiden, waaronder gaming, randapparatuur, abonnementen en 3D'.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De netto-omzet van de Personal Systems Group (computers, monitoren, et cetera) bedroeg 12,2 miljard dollar, een stijging van vijftien procent op jaarbasis met een operationele marge van 7,8 procent. De netto-omzet van Consumer-producten daalde met één procent terwijl die van de tak Commercial met 26 procent steeg. Het totale aantal eenheden lag zes procent lager; notebooks daalden met negen procent, desktops stegen met drie procent.De netto-inkomsten van de Printing-business bedroegen 4,8 miljard dollar, een daling van vier procent op jaarbasis met een operationele marge van 18,2 procent. De netto-omzet van Consumer-toestellen daalde hier met 23 procent terwijl de netto-omzet van de Commercial-tak met negen procent steeg. Bij Supplies daalde de netto-omzet met twee procent. In hardware-eenheden ging het in totaal om een daling van 28 procent.HP-topman Enrique Lores wijdt de recordomzet van het bedrijf aan een sterke vraag en het leiderschap van HP op het gebied van hybride werken: 'Onze prestaties in het eerste kwartaal waren bijzonder sterk in onze belangrijkste groeigebieden die gezamenlijk met dubbele cijfers groeiden, waaronder gaming, randapparatuur, abonnementen en 3D'.In samenwerking met Dutch IT-channel.