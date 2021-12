De topman van HPE denkt dat het einde van het huidige chiptekort eraan komt. Antonio Neri, CEO van het techbedrijf, verwacht dat de markt tegen de zomer van 2022 er aanzienlijk beter uit ziet.

Neri wijst onder meer op de komst van nieuwe chipfabrieken begin 2022, waardoor meer productiecapaciteit beschikbaar wordt. Het gaat niet makkelijk worden, zo vertelt hij aan de Amerikaanse zender CNBC, maar hij verwacht dat dit verschillende problemen in de toeleveranciersketen gaat oplossen.

Antonio Neri wijst erop dat HPE wereldwijd over toeleveranciers beschikt en het bedrijf constant de manier waarop het zijn producten aanpast. 'We worden slimmer in hoe we producten bouwen, de samenstelling van de bouwmaterialen en de mogelijkheid componenten gaande weg te vervangen,' zegt hij.

In samenwerking met Dutch IT Channel

