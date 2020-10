Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft een contract van ruim 135 miljoen euro in de wacht gesleept voor de bouw van een supercomputer in Finland. Het gaat om een van de snelste systemen ter wereld, bedoeld voor het European High Performance Computing Joint Undertaking-initiatief.

De nieuwe supercomputer van EuroHPC JU zal gebruikmaken van HPE Cray EX-technologie om een theoretische piekprestatie van meer dan 550 petaflops te halen. Dat is volgens Hewlett Packard Enterprise het equivalent van de gecombineerde rekenkracht van anderhalf miljoen laptops.

Pre-exascale systeem

Het rekenmonster, dat door EuroHPC JU 'LUMI' wordt genoemd, zal Europese onderzoekers en private en publieke organisaties helpen bij hun R&D en bij het stimuleren van innovatie in domeinen als gezondheidszorg, weersvoorspellingen en AI-enabled producten.

De LUMI staat te boek als een zogeheten pre-exascale systeem. Dat is de voorloper van toekomstige exascale-supercomputers die vijf tot tien keer meer rekenkracht zullen gaan leveren dan de systemen van vandaag.

