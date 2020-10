Hewlett Packard Enterprise (HPE) mag in het Australische Perth de nieuwe supercomputer voor het Pawsey Supercomputing Centre bouwen. Het rekenmonster heeft een contractwaarde van 48 miljoen dollar (zo'n 40,6 miljoen euro) en maakt deel uitvan het Pawsey Capital Refresh Program.

De nieuwe supercomputer wordt met een performance van 50 petaflops meteen het meest krachtige systeem van Australië met dertig keer meer rekenkracht en een tien keer hogere energie-efficiëntie. De hardware vervangt Pawsey's Magnus en Galaxy-systemen die gebaseerd zijn op Cray-technologie. De computer zal worden ingezet voor complexe modellering en simulaties op terreinen als astronomie, plantpathologie en medicijnonderzoek.

Kunstmatige intelligentie

Het nieuwe systeem is gestoeld op de geavanceerde high-performance HPE Cray EX-architectuur. Het computerbedrijf integreert tevens het Cray ClusterStor E1000-systeem, en een nieuwe generatie AMD Epyc CPU's en AMD Instinct GPU's voor sterkere prestaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en beeldgedreven applicaties.

'Supercomputers hebben een steeds grotere rol bij het doen van impactvol onderzoek', aldus Mark Stickells, directeur van het Pawsey Supercomputing Centre. 'Dit nieuwe systeem is essentieel om de positie van Australië op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te versterken en speelt een grote rol in verschillende onderzoeksprojecten, van de strijd tegen covid-19 tot het werken met 'precursor'-telescopen.'

De apparatuur van het Pawsey Supercomputing Centre wordt door meer dan 1.600 wetenschappers gebruikt om ontdekkingen en innovaties te versnellen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

