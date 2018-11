HPE brengt gecombineerd systeem uit voor edge computing

De 'edge' is voor HPE alles wat niet het datacenter is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om klassieke edge-voorbeelden als boorplatformen en zelfrijdende wagens, maar ook over winkels of ziekenhuizen, fabrieken en kantoren. Voordeel van het verwerken van data op deze buitenliggende locaties, is snelheid. Gegevens moeten bij edge computing, in tegenstelling tot bij cloud computing, niet over en weer naar het centrale datacenter om verwerkt te worden.

Hewlett Packard Enterprise wil nu naar eigen zeggen cloud level computing doen in die edge. Daartoe breidt het bedrijf zijn Edgeline systeem uit met het EL300 Converged Edge System, een soort mini-datacenter dat netwerkfunctionaliteiten moet combineren met storage en verwerkingskracht. "Om de edge intelligent te maken, gaan we de systemen die al in de edge zitten integreren met compute en storage", zegt Tom Bradicich, VP en general manager van Converged Servers Edge en IoT Systems bij HPE daarover bij de aankondiging in Madrid. Bradicich maakt de vergelijking met de smartphone. Die bevat zowel applicaties, telefoon en camera in één toestel, met een eigen CPU en batterij. Dat soort 'convergence' wil HPE nu op bedrijfsniveau doen. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld aan dat systemen als de nieuwe EL300 volledige versies van Citrix of VMware kunnen draaien, buiten het datacenter. "Met dien verstande dat ze gemaakt zijn voor de edge, en dus blijven werken onder moeilijke omstandigheden, als bijvoorbeeld het internet wegvalt", aldus Bradicich.

In de praktijk kondigt HPE een aantal nieuwe producten aan. Ten eerste is er het Edgeline EL300 Converged Edge System, dat nu wereldwijd op de markt komt voor een adviesprijs die begint bij 2.532 dollar. Dit is de nieuwe hardware die in industriële omgevingen kan draaien, en daar computing, storage en netwerkfaciliteiten combineert.

Aanvullend brengt HPE ook het Edgeline OT Link Platform uit, dat partners van het bedrijf toelaat om hun eigen applicaties voor de Edgeline producten te maken. Verder is er nog beheersoftware die specifiek gemaakt is om systemen in de edge te beheren, creatief HPE Edgeline Systems Management genoemd. Zoals te verwachten van HPE, biedt het bedrijf ook consultancy of engineeringdiensten voor die nieuwe producten.