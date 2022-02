Het Israëlische softwarebedrijf Classiq haalt 33 miljoen dollar op bij onder meer de investeringspoten van Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Samsung Electronics.

Hoe zou het nog zijn met de kwantumcomputer, vroeg u zich net af? Wel, dat giganten als HPE en Samsung via hun investeringsvehikels nu fors geld pompen in Classiq toont in ieder geval dat de race nog niet gereden is. Een kwantumcomputer is een nieuw soort computer waarbij de processor gebaseerd is op de principes van de kwantummechanica. Het resultaat moet zijn dat zo'n kwantumcomputer uiteindelijk miljoenen malen sneller werkt dan de meest geavanceerde supercomputers van vandaag.

Op die 'alles veranderende' kwantumcomputer moeten we allicht nog jaren wachten, maar het valt wel op dat het afgelopen jaar verschillende bedrijven die actief zijn rond quantum computing naar de beurs gegaan zijn. Er vanuit de onderzoekslabo's ontstaan er ook heel wat nieuwe spelers - zowel rond hard- als software - die op de nodige financiële ondersteuning kunnen rekenen. Classiq, met hoofdzetel in Tel-Aviv, is er zo eentje.

Classiq heeft een softwareplatform waarvan andere software-ontwikkelaars gebruik kunnen maken om heel specifieke kwantumapplicaties te bouwen. Dat kan gaan van tools om financiële producten te optimaliseren tot software rond het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen. Dat giganten als HPE en Samsung mee investeren in de start-up, wordt door veel experten gezien als een bewijs dat de markt rond quantum computing opnieuw aan het verhitten is. Classiq heeft nu in totaal al 48 miljoen dollar opgehaald in de 20 maanden van hun bestaan.

Kwantumcomputers staan nog maar aan het begin van hun ontwikkeling en tellen nog maar een bepertk aantal quantum bits, oftewel qubits: de sterkte van de processor zeg maar. IBM zei vorig jaar nog dat het een 127 qubit processor ontwikkelde, maar onderzoekers zeggen dat er meerdere duizenden qubits nodig zijn om de beloftes rond quantum computing helemaal waar te maken. Denk dan aan algoritmes die voor doorbraken kunnen zorgen: de zogenaamde 'game-changers'.

