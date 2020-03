HPE stapt in de 5G-markt. Het bedrijf komt met een eigen 5G core network software stack. Bedoeling is om telecomproviders een alternatief te bieden voor grote netwerkleveranciers als Huawei, Nokia en Ericsson.

De core stack van HPE is 'cloud native', en gebruik ervan wordt als dienst aangeboden. HPE ziet zichzelf zo als een alternatief voor de meer traditionele leveranciers van 5G-infrastructuur.

Waar 3G en 4G nog vooral gebaseerd waren op erg specifieke apparatuur die verkocht kon worden aan grote telecomoperatoren, is 5G intrinsiek gebouwd op open, cloudgebaseerde platformen. Dat maakt het mogelijk voor meerdere leveranciers, waaronder HPE, om in de markt te stappen. Het zet ook de deur open naar modulaire softwarecomponenten van verschillende leveranciers, waarmee operatoren en bedrijven vrij snel specifieke diensten kunnen uitrollen. Het is hier waar HPE een markt ziet. Phil Mottram, vp van communicatie en media bij HPE, gelooft dat organisaties in de toekomst hun netwerken modulair zullen samenstellen op basis van het aanbod van verschillende leveranciers.

Het is een interessante gedachte, vooral omdat de hardwareleveranciers als Huawei, Nokia en Ericsson, op dit moment vooral een volledig alles-in-een 5G-pakket leveren. Daartegenover staat HPE's 5G Open Stack die, zoals de naam al aangeeft, open staat voor externe partijen die eigen netwerkfuncties kunnen leveren.

HPE wil bedrijven natuurlijk liefst de hele stack leveren, maar als een klant bepaalde functies bij derden wil afnemen, is dat geen probleem, zo benadrukt Mottram. Het bedrijf biedt zijn cloud-netwerkproducten bovendien aan als dienst, op basis van een pay-as-you-go betaalmodel, maar ook in een managed services of een meer elastisch model. Potentiële klanten zouden zo hun eerste 5G-stappen kunnen zetten zonder meteen zwaar te investeren. De producten zouden in de tweede helft van 2020 beschikbaar moeten worden als onderdeel van de Greenlake portfolio.

De core stack van HPE is 'cloud native', en gebruik ervan wordt als dienst aangeboden. HPE ziet zichzelf zo als een alternatief voor de meer traditionele leveranciers van 5G-infrastructuur.Waar 3G en 4G nog vooral gebaseerd waren op erg specifieke apparatuur die verkocht kon worden aan grote telecomoperatoren, is 5G intrinsiek gebouwd op open, cloudgebaseerde platformen. Dat maakt het mogelijk voor meerdere leveranciers, waaronder HPE, om in de markt te stappen. Het zet ook de deur open naar modulaire softwarecomponenten van verschillende leveranciers, waarmee operatoren en bedrijven vrij snel specifieke diensten kunnen uitrollen. Het is hier waar HPE een markt ziet. Phil Mottram, vp van communicatie en media bij HPE, gelooft dat organisaties in de toekomst hun netwerken modulair zullen samenstellen op basis van het aanbod van verschillende leveranciers. Het is een interessante gedachte, vooral omdat de hardwareleveranciers als Huawei, Nokia en Ericsson, op dit moment vooral een volledig alles-in-een 5G-pakket leveren. Daartegenover staat HPE's 5G Open Stack die, zoals de naam al aangeeft, open staat voor externe partijen die eigen netwerkfuncties kunnen leveren. HPE wil bedrijven natuurlijk liefst de hele stack leveren, maar als een klant bepaalde functies bij derden wil afnemen, is dat geen probleem, zo benadrukt Mottram. Het bedrijf biedt zijn cloud-netwerkproducten bovendien aan als dienst, op basis van een pay-as-you-go betaalmodel, maar ook in een managed services of een meer elastisch model. Potentiële klanten zouden zo hun eerste 5G-stappen kunnen zetten zonder meteen zwaar te investeren. De producten zouden in de tweede helft van 2020 beschikbaar moeten worden als onderdeel van de Greenlake portfolio.