HPE koopt AI-bedrijfje BlueData

BlueData maakt software die het makkelijker moet maken voor bedrijven om machine learning, kunstmatige intelligentie (AI) en big data analyses uit te rollen, door grote workloads in Docker containers te draaien. Het bedrijf heeft onder meer een Big Data-as-a-service software in het portfolio genaamd EPIC. Bedoeling is om die containersoftware te integreren in HPE's bestaande software-defined infrastructuur en diensten.

HPE verwacht dat de markt voor kunstmatige intelligentie en machine learning 160 miljard dollar waard zal zijn tegen 2022 en wil daar maar wat graag in meestappen. Voor HPE is deze aankoop dan ook een manier om bijvoorbeeld AI-as-a-Service of Machine Learning-as-a-Service aan te bieden, zij het in de publieke of hybride cloud, of on-premises.

BlueData werd opgestart in 2012 en heeft sindsdien zo'n 39 miljoen dollar in investeringen binnengehaald. De software van het bedrijf is beschikbaar op Google Cloud en Microsoft Azure. Het is niet bekend hoeveel HP voor de overname heeft betaald.