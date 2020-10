De x86 servermarkt wordt in de Benelux gedomineerd door drie spelers. Vooral Lenovo lijkt momenteel sterk te stijgen.

In het tweede kwartaal van dit jaar bleef HPE marktleider met 31,3 procent marktaandeel op de voet gevolgd door Lenovo (29,6 procent) en op korte afstand Dell Technologies (25,8 procent). Cisco (4,6 procent) en Oracle (2,6 procent) vervolledigen de top vijf maar zijn een pak kleiner.

De cijfers zijn samengesteld door marktanalist IDC en worden door Lenovo naar buiten gebracht. De reden daarvoor is dat Lenovo naar een tweede plaats klimt. In het eerste kwartaal van dit jaar was Dell de marktleider (38,5 procent), gevolgd door HPE (26 procent), maar haalde Lenovo slechts 14,3 procent marktaandeel. Cisco en oracle waren toen respectievelijk goed voor 5,9 procent en 2,9 procent van de Benelux-markt voor x86 servers.

Stijgingen per kwartaal verdienen wel enige nuance. Zo kan marktaandeel flink schommelen per kwartaal, afhankelijk van wanneer datacenterklanten hun budget uitgeven of wanneer er nieuwe klanten worden aangetrokken. Een vergelijking op jaarbasis voor alle grote spelers is er niet. Lenovo zegt zelf wel dat het met 7,3 procentpunten is gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. Dat zou neerkomen op 22,3 procent.

