HPE mikt op beheer van hybride cloud

De HPE Composable Cloud is een hybride cloudplatform dat zowel hardware, software als publieke cloudinfrastructuur kan beheren. HPE wil daarmee klanten on-premise en in hybride clouds dezelfde functionaliteiten bieden die ze ook in de publieke cloud kunnen vinden. De vernieuwde Composable Cloud bevat onder meer software defined automation, en een API die IT automation, kunstmatige intelligentie, regulering en beveiliging probeert samen te brengen. En via de 'Composable Fabric' kan het ding zowel op blade servers als rack servers draaien.

Richting hybrid

De diensten passen in wat HPE zelf zijn 'composable strategie' noemt. Dat is het antwoord van het bedrijf op gelijkaardige ideeën van bijvoorbeeld IBM. In een notendop wil HPE zijn klanten de werktuigen bieden om hun workloads en opslag flexibel te beheren, en bijvoorbeeld extra computerkracht aan bepaalde taken toe te wijzen op momenten dat ze die nodig hebben. Net zoals je dat kan in de publieke cloud, dus, maar deze keer zowel on-prem als in eigen en publieke clouds. "De meeste klanten weten nu dat ze voor hun digitale transformatie een hybride cloudomgeving nodig gaan hebben", geeft Ric Lewis, senior VP bij HPE aan op de HPE Discover conferentie waar Data News te gast is.

"Het moet grote bedrijven toelaten om zelf hun workloads samen te stellen", legt Phil Davis, president Hybrid IT en chief sales officer bij HPE uit. "Vroeger had je silo's en kreeg elke workload een deel van de voorzieningen toebedeeld. Met Composable diensten worden die silo's weggehaald en krijg je een meer vloeibare pool van resources, die je kan inzetten waar en wanneer je ze nodig hebt." Het idee was initieel, met HPE Synergy, om de flexibiliteit en schaalbaarheid van pakweg een Azure of AWS te reconstrueren in een on-premise datacenter. Daar zijn ondertussen functionaliteiten voor multi-clouds en nu hybride clouds bijgekomen.

HPE zegt nu een full stack te hebben en schuift een ogenschijnlijk volledig geïntegreerd geheel naar voren. De zogeheten Composable Fabric moet flexibiliteit in het eigen datacenter voorzien. Daarbovenop zou HPE OneSphere moeten komen, een as-a-service beheersysteem voor private en publieke clouds, en OneView, een overkoepelende API die alle diensten netjes aan elkaar moet linken. HPE InfoSight moet dan weer kunstmatige intelligentie gebruiken om eventuele fouten te voorspellen en de hele omgeving optimaliseren.

Volgende maand brengt HPE een SimpliVity opslagserver met Composable Fabric op de markt, in het eerste kwartaal van 2019 rolt het Composable Cloud uit op zijn ProLiant DL rack servers.