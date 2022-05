In het Tsjechische Kutna Hora opent deze zomer een nieuwe fabriek. HPE zal er supercomputers en AI-systemen bouwen, naast haar bestaande vestiging.

Hewlett Packard Enterprise had al drie soortgelijke locaties maar voor het eerst opent het ook zo'n fabriek in Europa. Op de site zullen toestellen voor high performance computing (HPC) en AI-systemen ontwikkeld worden. Specifiek gaat het om de HPE Apollo systemen, die kunnen zowel voor HPC als AI-toepassingen of het modelleren en trainen van AI worden ingezet.

Daarnaast worden ook de HPE Cray EX Supercomputers voortaan in Tsjechië gebouwd, en supercomputers op maat van specifieke klanten. Mede daarom krijgt de fabriek verstevigde vloeren, want zo'n Cray EX weegt 3.628 kilo, dat is inclusief een watercircuit tussen supercomputers die naar het dak van het gebouw loopt voor koeling.

Dat HPE voor Kutna Hora kiest is niet zo verrassend. Het bedrijf heeft er al jaren een serverfabriek en de nieuwe site zal naast de huidige fabriek staan en zo ook gebruik maken van dezelfde logistieke keten. Net zoals de bestaande fabriek wordt het nieuwe gebouwd gerund door Foxconn.

