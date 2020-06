Hewlett Packard Enterprise heeft op haar virtuele conferentie nieuwe GreenLake clouddiensten en Ezmeral software voorgesteld.

Greenlake is HP's platform voor 'as a service' en krijgt een viertal nieuwigheden. Cloud services voor containers met onder meer containerized applicaties die in datacenters, publieke clouds en op de edge kunnen draaien. Cloud services voor machine learning, cloud services voor virtuele machines, storage en compute, cloud services voor databescherming (geautomatiseerde back-up en recovery) en cloud services voor intelligent edge met onder meer manage connectivity services van Aruba die nu als cloudservice beschikbaar zijn in HPE Greenlake.

Tegelijk lanceert HPE Ezmeral, een softwareaanbod om applicaties, data en operations in de edge en de cloud te beheren. Het gaat onder meer om container orchestration en management, AI, ML en data analytics, cost control, IT automatisering en operations en security met behulp van AI.

