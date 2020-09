HPE voltooit overname van SD-WAN-specialist Silver Peak

Hewlett Packard Enterprise heeft de overname van Silver Peak afgerond, een specialist in Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN). Met de transactie is een bedrag gemoeid van 925 miljoen dollar of zo'n 794,5 miljoen euro. Silver Peak wordt onderdeel van Aruba, een bedrijf van HPE.