Ondanks eerder lof, wil HPE af van H3C, een Chinese samenwerking waar het iets meer dan de helft van de aandelen bezit. Dat zou los staan van diplomatieke spanningen.

The Register ontdekte in beursdocumenten dat HPE van plan is om haar belang in H3C te verkopen. H3C levert IT-materiaal in China en is sinds 2015 voor 49 procent in handen van HPE. De overige aandelen zitten bij het Chinese Uniplendour.

H3C bestaat sinds 2003 toen het een joint-venture tussen Huawei en 3Com was. 3Com nam het bedrijf later helemaal over, waarna 3Com zelf werd overgenomen door HP, dat intussen is opgesplitst in HP Inc en HPE.

In 2015 werd het merendeel van de aandelen verkocht aan Unisplendour. Daarbij had HPE een clausule om ook de resterende aandelen te verkopen voor een prijs op basis van de winst van het afgelopen jaar. Die clausule werd eerder vorig jaar nog verlengd, maar HPE benut ze nu.

Niet gelinkt aan diplomatieke spanningen

Tegenover The Register bevestigt HPE de plannen. Het bedrijf blikt positief terug op de samenwerking maar wil nu de financiële structuur aanpassen. Wel benadrukt het dat de commerciële samenwerking blijft. H3C verkoopt immers ook HPE-producten in China. HPE heeft ook geen plannen om weg te gaan uit het land.

Tussen de VS en China lopen de spanningen al jaren op. De laatste maanden zorgt dat er voor dat veel Chinese technologiebedrijven strenger worden bekeken, maar ook dat bepaalde Amerikaanse chips niet zomaar naar China mogen. HPE ontkent dat de verkoop van haar belang in H3C te maken heeft met die diplomatieke verhoudingen. Al merkt The Register ook op dat HPE zelf enkele maanden geleden nog zeer enthousiast was over de joint-venture omwille van de omzet die het zo in China haalt.

The Register ontdekte in beursdocumenten dat HPE van plan is om haar belang in H3C te verkopen. H3C levert IT-materiaal in China en is sinds 2015 voor 49 procent in handen van HPE. De overige aandelen zitten bij het Chinese Uniplendour.H3C bestaat sinds 2003 toen het een joint-venture tussen Huawei en 3Com was. 3Com nam het bedrijf later helemaal over, waarna 3Com zelf werd overgenomen door HP, dat intussen is opgesplitst in HP Inc en HPE.In 2015 werd het merendeel van de aandelen verkocht aan Unisplendour. Daarbij had HPE een clausule om ook de resterende aandelen te verkopen voor een prijs op basis van de winst van het afgelopen jaar. Die clausule werd eerder vorig jaar nog verlengd, maar HPE benut ze nu.Tegenover The Register bevestigt HPE de plannen. Het bedrijf blikt positief terug op de samenwerking maar wil nu de financiële structuur aanpassen. Wel benadrukt het dat de commerciële samenwerking blijft. H3C verkoopt immers ook HPE-producten in China. HPE heeft ook geen plannen om weg te gaan uit het land.Tussen de VS en China lopen de spanningen al jaren op. De laatste maanden zorgt dat er voor dat veel Chinese technologiebedrijven strenger worden bekeken, maar ook dat bepaalde Amerikaanse chips niet zomaar naar China mogen. HPE ontkent dat de verkoop van haar belang in H3C te maken heeft met die diplomatieke verhoudingen. Al merkt The Register ook op dat HPE zelf enkele maanden geleden nog zeer enthousiast was over de joint-venture omwille van de omzet die het zo in China haalt.