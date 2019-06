Hewlett Packard Enterprise (HPE) wil tegen 2022 het volledige portfolio kunnen aanbieden volgens het 'as-a-Service'-model. Al zullen klanten wél nog steeds voor het traditionele model kunnen blijven kiezen.

HPE is van plan om te transformeren naar een as-a-Service bedrijf. Tegen 2022 moet de volledige portfolio aangeboden worden via abonnementen, pay-per-use en as a Service modellen. Aan de andere kant zal HPE ook zijn hardware en software blijven voorzien van kapitaaluitgaven en een licentiegebaseerd model, waardoor klanten uiteindelijk de keuze krijgen om HPE-producten en -services te gebruiken in een traditioneel of als een Service-aanbod.

GreenLake als motor

Centraal in die strategie staat GreenLake dat al meer dan een decennium aan kennis vergaard heeft rond IT as a Service. HPE blijft GreenLake opschalen om nieuwe marktsegmenten te bereiken, nieuwe business cases te creëren en gebruik te maken van het partner ecosysteem om de groei te versnellen. Dit omvat nieuwe HPE GreenLake-aanbiedingen voor de middenmarkt, nieuwe services voor de edge en nieuwe en uitgebreide partnerships met CyrusOne, Equinix en Google Cloud. HPE blijft daarnaast investeren en innoveren in de software van het bedrijf die wordt geleverd via een abonnementsmodel, waaronder HPE Aruba Central , HPE BlueData , HPE Cloud Volumes , HPE InfoSight en HPE OneView.

Consistente cloudervaring

HPE meetn dat bedrijven voor hun digitale transformatieprojecten nood hebben aan "een consistente cloudervaring" voor het beheren van al hun apps en workloads, het vermogen om te innoveren met hoge snelheid en de vrijheid om de combinatie van technologieën te kiezen die het beste aansluiten op hun behoeften. Nog volgens HPE worden klanten nu al te vaak gedwongen een inconsistente ervaring te aanvaaden tussen het datacenter en de cloud, met vaak prijzige stacks die geen volledige vrije keuze toelaten. GreenLake moet daar een mouw aan passen volgens de Amerikaanse vendor.

Middenmarkt

Veel middelgrote bedrijven hebben geen eigen datacenterfaciliteit of beschikken niet over IT-personeel om infrastructuur, applicaties en workloads in te stellen en te beheren. HPE introduceert daarom ook verschillende nieuwe aanbiedingen die specifiek zijn ontworpen om bedrijven in het middensegment te helpen deze obstakels te overwinnen en hun pad naar digitale transformatie te versnellen. Denk aan vooraf geconfigureerde servicebelastingen voor rekenkracht, database, private cloud, opslag en virtualisatie. Voor klanten die gebruik willen maken van een extern datacenter voor hun HPE GreenLake-applicaties, heeft HPE strategische partnerschappen getekend met CyrusOne en Equinix.

In samenwerking met DutchITchannel.nl.