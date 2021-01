Daoust, dat interim en selectiediensten levert, werd afgelopen kerstvakantie slachtoffer van een virus. Daardoor kon het de lonen van haar medewerkers niet meteen uitbetalen.

Het bedrijf bevestigt aan Data News dat er tijdens de kerstvakantie een IT-incident heeft plaatsgevonden door een virus. Daardoor ondervonden de interne systemen problemen, wat er voor heeft gezorgd dat het bedrijf de lonen van haar medewerkers tijdelijk niet kon betalen.

Het bedrijf heeft dat deels opgelost door haar medewerkers alvast een voorschot uit te betalen. Intussen zijn de problemen van de baan waardoor de rest van het loon deze week wordt uitbetaald.

Welk virus of verdere details over het incident geeft het bedrijf niet prijs, maar er zouden geen gegevens van werknemers, klanten of partners zijn gestolen. De systemen lagen plat, maar alles is intussen hersteld.

Het bedrijf bevestigt aan Data News dat er tijdens de kerstvakantie een IT-incident heeft plaatsgevonden door een virus. Daardoor ondervonden de interne systemen problemen, wat er voor heeft gezorgd dat het bedrijf de lonen van haar medewerkers tijdelijk niet kon betalen.Het bedrijf heeft dat deels opgelost door haar medewerkers alvast een voorschot uit te betalen. Intussen zijn de problemen van de baan waardoor de rest van het loon deze week wordt uitbetaald.Welk virus of verdere details over het incident geeft het bedrijf niet prijs, maar er zouden geen gegevens van werknemers, klanten of partners zijn gestolen. De systemen lagen plat, maar alles is intussen hersteld.