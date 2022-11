De Belgische starter PayBIX heeft net zijn eerste kapitaalronde afgesloten.

PayBIX maakt payroll-software die toelaat om de lonen in dertig Europese landen te beheren. De jonge start-up haalt in een eerste kapitaalronde nu 1,2 miljoen euro op bij enkele investeerders, aangevuld met een subsidie VLAIO.

Bedoeling van de investeringsronde is om het huidige prototype voor de software verder uit te breiden. Het platform, EPIX genoemd, kan het payrollproces voor kmo's beheren in een dertigtal Europese landen. 'Met EPIX willen we de loonadministratie voor kmo's met werknemers in verschillende Europese landen stukken sneller, eenvoudiger én goedkoper maken,' zegt Hans Joris, medeoprichter en CEO van PayBIX, in een persbericht.

