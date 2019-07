Talmundo, een Belgisch-Nederlands bedrijf dat rekruteringssoftware aanbiedt, wordt overgenomen door de HR Nordic Group.

Talmundo werd in 2012 opgericht door de Belg Stijn de Groef. Aanvankelijk begon de start-up met het ontwikkelen van een algemene hr-app, maar in 2014 verlegde het haar focus naar het 'onboarding'-proces.

Tussen het moment dat een werknemer zijn contract tekent en het moment waarin hij volledig ingewerkt is in het nieuwe bedrijf, komt heel wat administratieve rompslomp kijken. Talmundo probeert dat integratieproces efficiënter te maken met apps en cloudsoftware. Meer dan 150 werkgevers maken gebruik van Talmundo's onboarding-oplossing om nieuw personeel te verwelkomen. Daaronder grote bedrijven als Deloitte, KPMG, BNP Paribas Fortis, Sodexo, Engie, Lidl, Lufthansa en SAS.

De voorbije jaren haalde Talmundo al tezamen 1,8 miljoen euro op bij het Nederlandse investeringsfonds TIIN Capital. Het bedrijf draaide snel break-even en besloot haar groei te versnellen. "De vraag zal zijn of we in 2019 opnieuw versnellen en uitbreiden naar de Verenigde Staten of samenwerken met een grote strategische partner?", zei oprichter Stijn De Groef vorig jaar in Trends.

Het tweede, blijkt nu het bedrijf van De Groef zich aansluit bij de HR Nordic Group. Talmundo trekt niet naar de Verenigde Staten, maar wel naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Eerder breidde het Belgisch-Nederlandse bedrijf al uit naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De HR Nordic Group wordt ondersteund door de groeibelegger Verdane. Zo kan Talmundo aan extra kapitaal komen om zijn groei te versnellen. Onder de vleugels van de HR Nordic Group zal Talmundo een 'grotendeels onafhankelijk bedrijf' blijven, klinkt het. De Groef blijft zijn dagelijkse functie als CEO voortzetten en zal ook het managementteam van de groep gaan versterken.