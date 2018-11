HTC niet van plan smartphonemarkt te verlaten

Volgens de Chinese technologiesite Digitimes zegt het bedrijf dat het zowel voor de nakende eindejaarsperiode als voor begin 2019 nieuwe toestellen klaar heeft. Daarnaast geloof het bedrijf dat mobiele telefoons onmisbaar zijn en dat VR technologie een sleutelrol zal spelen in de ontwikkeling van mobiele toestellen.

Volgens Digitimes reageert het daarmee op geruchten dat de Taiwanese fabrikant wil stoppen met smartphones. HTC was tien jaar geleden een prominente toestelmaker voor Windows Mobile en de eerste Androidtoestellen. Maar de laatste jaren moeten het in de wereldwijde verkoopcijfers de duimen leggen voor Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi en OPPO. Begin dit jaar verkocht het bedrijf nog de helft van haar mobiele divisie aan Google en stopte het met smarpthones in India. Intussen keek het bedrijf wel naar andere productlijnen bracht het twee jaar geleden samen met Valve de VR headset HTC Vive uit.

HTC blijft zich volgens de Chinese technologiesite toeleggen op VR en AR, en kijkt het ook naar AI, blockchain en 5G voor nieuwe productlijnen. Eind december lanceert het een verbeterde versie van de HTC U12 life.