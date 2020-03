Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

HTC Vive heeft een reeks gebundelde VR-oplossingen aangekondigd die inspelen op uiteenlopende zakelijke toepassingen, zoals training en simulatie, consumentenfeedback en analyses. De bundels zijn gebaseerd op de Vive Pro Eye-headset van het bedrijf.

Vive Pro Eye Office, zoals de eerste bundel heet, bevat alle functies van de Vive Pro Eye, en komt met Vive Enterprise Business Warranty & Services en commerciële garantieservices. De richtprijs van de bundel bedraagt 1.663 euro.

Daarnaast is er de Vive Pro Eye Office - Arena bundel van 2.640 euro. Deze oplossing biedt volgens de fabrikant de grootste werkruimte voor 'locatiegebonden entertainment' en bevat twee extra SteamVR2.0-basisstations (voor speelruimtes van 10 x 10 meter) en een glasvezelkabel van 20 meter.

De fabrikant laat verder weten dat Vive Pro Eye, de eerste headset die eye-trackingtechnologie integreert, in prijs is verlaagd, en nu voor 1.399 euro van eigenaar verwisselt.

