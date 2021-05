De oprichter van de Chinese telecomgigant Huawei roept zijn werknemers op om de diversificatie van de groep te versnellen. Bedoeling is om Amerikaanse sancties rond smartphones te omzeilen door zelf meer producten te maken.

De telecom-reus lijdt al jaren onder de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Washington plaatste het bedrijf in 2019 op een zwarte lijst, waardoor Huawei geen toegang meer heeft tot Amerikaanse technologieën voor zijn producten, waaronder de elektronische chips die essentieel zijn voor zijn telefoons, maar ook softwarediensten zoals die van Google. Deze situatie woog ook zwaar op de verkoop van Huawei.

In een interne nota aan zijn medewerkers die werd gezien door AFP, roept Ren Zhenfei, de oprichter van Huawei, nu op tot een totale transformatie van de groep. Onder meer de autonomie van zijn software moet versneld. 'Zo zullen de Verenigde Staten weinig controle hebben over onze toekomstige ontwikkeling', schrijft hij. Daarmee herhaalt hij uitspraken die hij vorige maand al deed.

Nieuw besturingssysteem

Bij die eigen software is een intern besturingssysteem, HarmonyOS, waarvan volgende week een nieuwe versie uitkomt. De opvolger zal op 2 juni wereldwijd beschikbaar zijn op alle Huawei-telefoons. Het nieuwe systeem werd deels ontwikkeld omdat de sancties op Huawei betekenen dat hun toestellen geen Android-updates meer krijgen. De Chinese groep moest dus snel een eigen alternatief bieden. 'Aanval is de beste verdediging', zei Ren Zhengfei toen, en hij beloofde gebruikers van Huawei-telefoons een nieuw besturingssysteem dat 'zich aanpast en de wereld omarmt'.

De Amerikaanse sancties dwingen het in Shenzhen (Zuid-China) gevestigde bedrijf ook om zijn diversificatie in sectoren te versnellen, richting cloud en 5G-technologie, maar ook naar bijvoorbeeld zelfrijdende wagens. Volgens een studie van Canalys, die vorige maand werd gepubliceerd, daalde de verkoop van Huawei in China in het eerste kwartaal met 50% op jaarbasis. In zijn markt loopt de groep nu achter op zijn landgenoten Vivo en Oppo, maar blijft hij voor op het Amerikaanse Apple. Huawei was tot voor kort nummer één in de sector.

