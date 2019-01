Huawei berispt medewerkers die nieuwjaarswensen met iPhone verstuurden

Huawei haalde de tweet, waaronder te lezen was 'Twitter for iPhone', meteen weg, maar het was te laat. Screenshots gingen viraal op sociale media.

De twee verantwoordelijke medewerkers hebben nu een lagere baan gekregen. Ook is hun salaris verlaagd, meldt de krant South China Morning Post.

Huawei heeft Apple vorig jaar ingehaald op de wereldmarkt. De Chinezen hebben nu de tweede plek in aantallen verkochte toestellen, achter Samsung.

Twitter is in China geblokkeerd. Die blokkade is te omzeilen met een VPN, maar China werkt zulke verbindingen tegen. Om toch op tijd de beste wensen te kunnen sturen, pakten de Huawei-medewerkers een iPhone met een simkaart uit Hongkong. Die werken gewoon in China en in Hongkong is Twitter wel toegestaan, aldus de South China Morning Post.