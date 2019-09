De recente beschuldigingen van zakenman Rui Oliveira over een patentbreuk door Huawei zijn volgens het Chinese techconcern zwartmakerij. Het bedrijf ontkent een telefooncameraontwerp van de Portugees gebruikt te hebben.

Volgens Huawei zoekt Oliveira nu de media op om mee te liften met de negatieve aandacht vanwege de Amerikaanse sancties tegen het bedrijf.

De Amerikaanse autoriteiten kijken volgens de zakenkrant Wall Street Journal naar meerdere nieuwe zaken waar Huawei mogelijk intellectueel eigendom stal. Eén daarvan is de zaak van Oliveira.

Oliveira probeerde in 2014 een telefooncameraontwerp aan Huawei te verkopen, schrijft het Chinese concern. Dat is toen niet gelukt. Vervolgens kwam het Chinese bedrijf in 2017 met zijn panoramische camera EnVizion 360 op de markt. Na de lancering kreeg Huawei meerdere berichten van Oliveira waar hij om "grote sommen geld" vroeg ter compensatie van een inbreuk op zijn patenten in de Verenigde Staten. Hij dreigde zijn eisen openbaar te maken en invloed uit te oefenen via "politieke kanalen", aldus Huawei.