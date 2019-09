De CEO van het Chinese telecombedrijf Huawei, Ren Zhengfei, stelt voor om de knowhow van zijn bedrijf over 5G-technologie te verkopen aan een westers bedrijf. Zo wil hij het wantrouwen van onder andere de VS over de veiligheid van de technologie counteren.

Zhengfei heeft dat gezegd in interviews met The Economist en The New York Times.

Hij voegde er nog aan toe dat een eventuele koper ook het recht krijgt om de softwarecode aan te passen. Dat moet ervoor zorgen dat alle gebreken en veronderstelde 'achterdeurtjes' in de technologie, waarover nu wantrouwen bestaat, worden aangepakt zonder betrokkenheid van Huawei.

'Huawei is bereid om zijn 5G-technologie te delen met Amerikaanse bedrijven, zodat zij hun eigen 5G-industrie kunnen uitbouwen. Dat zou voor een evenwicht tussen China, de VS en Europa zorgen', zei hij.

Hoeveel zo'n verkoop moet opbrengen, verduidelijkte hij niet.

Huawei is een pionier in 5G-technologie, de vijfde generatie mobiel internet. Maar vooral de Verenigde Staten verdenken het bedrijf ervan de Chinese overheid te helpen bij het bespioneren of verstoren van de telecommunicatiediensten van andere landen. Huawei ontkent dat.

Of er bedrijven geïnteresseerd zijn, en welke dat dan zouden zijn, is niet bekend.