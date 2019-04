De oprichter van de Chinese telecomreus Huawei, Ren Zhengfei, heeft Duitsland een 'antispionage-overeenkomst' aangeboden, om mogelijke beveiligingsproblemen rond de uitwerking van het nieuwe 5G-mobiele netwerk uit de weg te ruimen. Ren vertelde donderdag aan een Duitse krant dat Huawei bereid is om dat akkoord te ondertekenen.

Het telecombedrijf belooft geen achterdeurtjes in de mobiele netwerken te bouwen. "Ik roep ook de Chinese regering op om een 'antispionage-akkoord' met Duitsland te ondertekenen. Daardoor kan Peking er bovendien toe verplicht worden om de EU-verordening inzake gegevensbescherming te respecteren."

Huawei is de toonaangevende leverancier van technologie voor de vijfde generatie mobiele netwerkdiensten (5G), die aanzienlijk sneller dataverkeer zullen leveren. In de VS en in Duitsland liggen de Chinezen echter onder druk vanwege de beveiligingsproblemen van het netwerk. Sommige beveiligingsdeskundigen vragen om het Chinese bedrijf volledig uit te sluiten van de verdere uitwerking van het 5G-netwerk. De Duitse overheid steunt geen volledige uitsluiting van Huawei, maar zal de opdracht tussen verschillende aanbieders verspreiden.

Volgens Ren zijn de beschuldigingen niet gegrond: "Helaas zien de VS 5G-technologie als een strategisch wapen". Hij benadrukte dat Huawei nooit achterdeurtjes in de technologie zouden inbouwen, omdat ze dan riskeren om klanten in meer dan 170 landen te verliezen.