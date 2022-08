Het Chinese technologieconcern Huawei heeft zijn omzet in het voorbije kwartaal voor het eerst sinds eind 2020 weten op te krikken. Dat heeft het financiële nieuwsagentschap Bloomberg berekend op basis van de halfjaarcijfers.

De vorige president van de VS, Donald Trump, zette het Chinese bedrijf op de zwarte lijst. De Amerikanen beschuldigen Huawei ervan te spioneren voor de Chinese overheid. Het bedrijf heeft dat altijd ontkend. De regering van Trumps opvolger, Joe Biden, veranderde niets aan het beleid tegenover Huawei.

In het kwartaal dat eind juni eindigde, steeg de omzet volgens de berekening van Bloomberg met 1 procent tot 170,6 miljard yuan (24,59 miljard euro). In de eerste zes maanden gaat het om 301,6 miljard yuan (43,4 miljard euro), een daling met 5,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De Amerikaanse sancties hebben de wereldwijde activiteiten van Huawei zwaar getroffen. Het bedrijf kon bijvoorbeeld geen smartphones meer maken met Amerikaanse chips en software. Die divisie kreeg zware klappen. Het bedrijf ging op zoek naar nieuwe domeinen en technologieën. Huawei telt 195.000 werknemers en is actief in ruim 170 landen.

