Huawei heeft een deal gesloten met het Russische MTS om samen 5G-technologie te ontwikkelen in Rusland. Een opsteker voor het Chinese bedrijf na de escalatie van het handelsconflict met de Verenigde Staten.

Woensdag hebben vertegenwoordigers van het Chinese telecombedrijf Huawei en de Russische mobiele operator MTS een overeenkomst getekend rond 5G. Beide partijen willen samen 5G-technologie ontwikkelen en uitrollen in Rusland. Nog dit jaar zouden de eerste testen al moeten plaatsvinden, zo vernam het persbureau AFP van MTS. Dat de deal uitgerekend nu getekend wordt, is geen toeval. Chinees president Xi Jinping is bezig aan een driedaags bezoek aan Rusland. Voorafgaand aan de bekendmaking van de overeenkomst had Xi Jinping al een onderhoud in Moskou met de Russische president Vladimir Putin.

De deal is zonder twijfel een opsteker voor Huawei, nadat de Amerikaanse overheid het Chinese bedrijf in de ban sloeg. De beslissing van Trump verbiedt Amerikaanse bedrijven zoals Google om nog langer zakelijke banden te hebben met Huawei: een beslissing die nog steeds nazindert ver buiten de Amerikaanse landsgrenzen.