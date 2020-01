Huawei brengt op 13 januari een verbeterde versie van de P30 lite smartphone uit. Het toestel, een meer bescheiden uitvoering van topmodel P30 (Pro), krijgt een prijs mee van 349 euro.

De vernieuwde uitvoering van de P30 lite onderscheidt zich voornamelijk van zijn voorganger door het opslaggeheugen. Dat verdubbelde van 128 gigabyte naar 256 GB. Daarnaast is de P30 lite uitgerust met 6 GB werkgeheugen.

Net als zijn grote broer beschikt de vernieuwde P30 lite aan de achterzijde over drie camera's. Het gaat in dit geval om een groothoeklens van 48 megapixel, een ultra wide angle-camera van 8 MP en een 2 MP bokeh-lens, die bij portretfoto's moet zorgen voor een natuurgetrouwe onscherpe achtergrond. Aan de voorzijde heeft de P30 lite een selfiecamera van 32 MP. Ook die werd volgens Huawei verbeterd en beschikt nu onder meer over een Super Selfie Night Modus en acht automatische scèneherkenningen.

De P30 lite komt met een zogeheten FullView-scherm van 6,15 inch. De voorste camera, ondergebracht in een kleine notch, beschikt over een Face Unlocking-functie waarmee de gebruiker zich volgens Huawei in minder dan een milliseconde kan aanmelden. Nog noemenswaardig is de Quick Charge-functie waarmee de Android-telefoon snel kan worden opgeladen.

