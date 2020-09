Huawei gaat dit jaar nog haar smart glasses op de Belgische markt uitbrengen. Begin volgend jaar opent het bedrijf ook een flagship store in Brussel.

"We gaan voor het einde van het jaar nog onze smart glasses op de Belgische markt brengen," vertelt Walter Ji, Europees hoofd van Huawei's Consumer Business Group aan Data News.

Het gaat om de Gentle Monster, een bril of zonnebril die muziek vanaf je smartphone afspeelt of telefoons kan verwerken. De bril belooft een batterij die 2,5 uur muziek speelt, maar wordt zoals sommige draadloze oortjes opgeladen via de case van de bril, die zelf tot acht uur autonomie aan de bril kan geven. Een richtprijs voor ons land is er nog niet.

Ji verklapte de komst in een exclusief gesprek met Data News, dat binnenkort op deze site verschijnt. In dat interview gaat hij ook verder in op de Amerikaanse sancties tegen Huawei, het eigen Harmony besturingssyteem en hoe dat past in de IoT-strategie.

Flagship store in Brussel

Daarnaast plant het bedrijf ook een eigen flagship store op de Louizalaan in Brussel. "Het ontwerp is klaar en de winkel wordt binnenkort omgebouwd," zegt Ji. "Aanvankelijk wilden we tegen Kerstmis openen, maar het zal waarschijnlijk tegen januari-februari zijn. We zijn vorig jaar al begonnen met de zoektocht naar de juiste locatie en die hebben we voor de zomer gevonden."

De bedoeling is om in die flagship store niet enkel de smartphones en tablets te tonen. "Het wordt een winkel waar we onze 1+8+N strategie volledig gaan kunnen tonen," zegt Ji. Dat is Huawei's visie waarbij de smartphone (1) verschillende slimme toestellen (8) aanstuurt en dat op kantoor, thuis, rond gezondheid, beweging of entertainment (N).

"Smartphones zijn makkelijk te begrijpen, maar we willen er tonen hoe verschillende toestellen samen scenario's rond slim reizen, een slim kantoor of slim entertainment mogelijk maken. Zoiets moet je kunnen tonen. We doen dit niet zomaar om aanwezig te zijn."

Het volledige interview met zowel de Belgische als Europese topman van Huawei's consumentenbusiness verschijnt later deze week op Datanews.be.

