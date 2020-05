De uitlevering van Meng Wanzhou, cfo van Huawei Technologies, aan de VS komt een stapje dichterbij. De Canadese rechtbank is niet van plan de uitlevering aan de Verenigde Staten te vertragen. China en Huawei zijn razend.

De cfo zit al 18 maanden vast met een huisarrest in Vancouver. Meng is dochter van Huawei oprichter Ren Zheng. Ze werd eind 2018 gearresteerd op bevel van de Amerikaanse autoriteiten.

De VS verdenkt haar van bankfraude. Hierbij zou zakenbank HSBC door haar verkeerd zijn ingelicht over de relatie van Huawei met een bedrijf dat actief is in Iran. HSBC loopt hierdoor het risico op boetes en straffen voor het overtreden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Reid Weingarten, een Amerikaanse advocaat van Meng, zei tijdens de zitting dat Meng geen pion of gijzelaar mag zijn in de gespannen relatie tussen China en de VS. De Superior Court van British Columbia oordeelt echter dat Meng fout zat.

Huawei zegt teleurgesteld te zijn door de uitspraak van de Canadese rechtbank. De leverancier verwacht dat het Canadese rechtssysteem uiteindelijk haar onschuld zal bewijzen. In juni is er een uitleveringshoorzitting waarbij wordt onderzocht of Canadese functionarissen de wet naar behoren hebben gevolgd tijdens de arrestatie van Meng.

