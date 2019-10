Tijdens een Europees debat over de veiligheid van 5G-netwerken benadrukt Huawei nogmaals dat het niet spioneert namens de Chinese overheid. Daarbij merkt het bedrijf fijntjes op dat het de Verenigde Staten is die in het verleden al is betrapt op grootschalige spionage.

Het debat ging formeel over 5G en cybersecurity en werd georganiseerd door enkele Europarlementsleden. Maar met Huawei als medeorganisator en de afwezigheid van Nokia en Ericsson (die wel waren uitgenodigd), ging het al snel over de rol van Huawei en of het bedrijf wel te vertrouwen is om in grote delen van Europa een 5G-netwerk uit te rollen.

Abraham Liu, hoofdvertegenwoordiger van Huawei in Europa, benadrukte aanvankelijk dat Huawei een privébedrijf is dat volledig in handen is van haar werknemers, en dus niet van de Chinese overheid. "Onze relatie met de Chinese overheid is dezelfde als de relatie die Ericsson of Nokia heeft met de overheid. We betalen er belastingen en leven er de wetten na."

Die wetten zijn een gevoelig punt, want China heeft een wetgeving die bedrijven en burgers verplicht om mee te werken. Maar volgens Liu betekent dat niet dat het bedrijf moet spioneren namens het land.

"We hebben geen wettelijke verplichtingen om achterpoortjes te installeren en onze klanten wereldwijd in gevaar te brengen." Hij benadrukt daarbij ook dat Ren Zhengfei, de oprichter van het bedrijf, dat ook al publiek heeft verklaard. "In de 170 landen waar we actief zijn, leven we de lokale wet na. Ook de Amerikaanse of Europese wetgeving. We hebben daarbij nooit instructies gehad om achterpoortjes te plaatsen en als privébedrijf hebben we geen enkele motivatie om dat te doen. Zelfs het kleinste incident daarbij zou zelfmoord zijn voor ons."

Niet China, wel de VS spioneert

Liu merkt daarbij fijntjes op dat zijn bedrijf een stevige reputatie heeft op vlak van security en laat daarbij niet na om te verwijzen naar de Amerikaanse spionagepraktijken die door Edward Snowden zijn onthuld. Al noemt hij de VS daarbij niet expliciet. "Het is nog maar een paar jaar geleden dat het grootste democratische land ter wereld foute dingen heeft gedaan rond informatieverzameling. Die feiten zijn er."

Abraham Liu - hoofdvertegenwoordiger van Huawei in Europa © .

In het debat was ook Turo Mattila, de Finse voorzitter van de werkgroep rond cyberkwesties in de Europese Raad (Finland is momenteel voorzitter van de EU). Hij wijst naar de coordinated risk assesment waar Europa momenteel mee bezig is en dat die geen melding maakt van specifieke landen of buitenlandse bedrijven als risicofactor. "Maar we moeten wel analyseren en begrijpen welke dreigingen er zijn of kunnen komen. We moeten daar niet naïef in zijn, maar wel goed geïnformeerd."

Vodafone: geen aparte regels per lidstaat

Tot slot kwam ook Vodafone aan bod, bij monde van Joakim Reiter, hoofd external affairs van de telecomgroep. Hij wijst er op dat 4G hoofdzakelijk over videostreams gaat, waar 5G veel meer over machine-to-machine (M2M) communicatie gaat. Dat maakt de technologie veel gevoeliger. Er zijn niet alleen meer gebruikers, maar ook meer toestellen, die breder gaan dan smartphones en computers, die er gebruik van maken.

Vodafone is klant bij Huawei, maar Reiter benadrukt dat zijn bedrijf ongeveer in gelijke verhouding bij Nokia en Ericsson inkoopt. Hij pleit er vooral voor dat Europa als één geheel regels moet opstellen, maar daar vooral niet te lang mee mag treuzelen.

"Het is een race naar de maan, maar we zijn laat en we gaan niet bepaald snel. Er moet nog veel gebeuren rond de toewijzing van het spectrum en de prijs die daarvoor moet betaald worden. De weg is nog lang, terwijl de VS en China snel vooruit gaan."

Vodafone, dat momenteel in 4 lidstaten een 5G-netwerk uitrolt, zegt dat operatoren vandaag al zeer sterke veiligheidsmaatregelen nemen. "We moeten dit complexe vraagstuk rond security in 5G niet herleiden tot de vraag rond netwerkmateriaal, of één leverancier van dat materiaal."

"Operatoren hanteren al een veelzijdige aanpak voor hun netwerk. Van end-to-end encryptie tot scheidingen tussen hun netwerkonderdelen. Bij Vodafone outsourcen we ons netwerkmanagement bijvoorbeeld niet, en de reden is simpel: politici, burgers, bedrijven en regeringen steunen op vertrouwelijkheid van communicatie. Het is onze verantwoordelijkheid en we verliezen onze licentie als we dat niet kunnen garanderen. Dit is een sterk gereguleerde sector en we bestaan alleen maar op basis van die licentie."

Tot slot pleit Reiter er voor dat de risk assesment van de EU rond 5G en de daarbij horende 'toolbox' wordt vertaald in een reeks maatregelen die los staan van specifieke leveranciers. "Bepaal standaarden, net zoals bij wagens of televisietoestellen. En voor telecomnetwerken betekent dat ook dat de broncode kan worden gecontroleerd. Dat zijn dingen die we zelf ook voorstellen. Maar laat het alstublieft een uniform antwoord zijn. Europa kan het zich niet veroorloven om per lidstaat andere regels te hanteren."