Het Chinese technologieconcern Huawei Technologies en dochterbedrijf Honor hebben de afgelopen dagen plannen geïntroduceerd voor nieuwe opvouwbare telefoons voor de Chinese markt. Ook Motorola, het smartphonemerk van de Chinese Lenovo Group, hoopt met een nieuwe vouwtelefoon de zeer concurrerende Chinese markt voor zich te winnen.

Elk bedrijf prijst de nieuwe toestellen in het topsegment van de markt. Aan de P50 Pocket van Huawei hangt een prijskaartje van 8.988 yuan (1.245 euro). Honor noemt de Magic V zijn eerste opvouwbare toptoestel en Motorola komt met een derde generatie van zijn Razr flip phone. Huawei verkoopt zijn opvouwbare apparaat al in China na de aankondiging ervan tijdens een streaming-evenement op 23 december.

De Huawei P50 Pocket wordt alleen in China verkocht. Het Chinese concern brengt sowieso nog maar weinig mobiele telefoons uit in Europa. De Verenigde Staten hebben het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. Huawei wordt door Washington beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid. Door het Amerikaanse handelsverbod kunnen nieuwe Huawei-toestellen bijvoorbeeld geen Google-diensten meer gebruiken. Ook veel vouwtoestellen van andere Chinese fabrikanten komen alleen in China uit.

Groeimarkt

De smartphonemarkt zal naar verwachting groeien tot krap 1,4 miljard verscheepte toestellen in 2022, volgens gegevens van onderzoeksbureau IDC. Nieuwe vormen zoals opvouwbare toestellen en mogelijkheden zoals toegang tot 5G zullen volgens IDC de sleutel zijn om klanten te winnen.

Marktleider Samsung Electronics heeft al een aantal generaties van zijn vouwtoestellen op de markt gebracht. Het best verkopende opvouwbare model van Samsung tot nu toe is de Galaxy Z Flip 3, die in augustus werd gelanceerd. Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft ook een opvouwbaar toestel overwogen, maar er lijken voorlopig nog geen opvouwbare iPhones op de markt te komen. Wel zijn er geruchten dat Apple in 2023 mogelijk met zijn eerste vouwtelefoon zal komen.

