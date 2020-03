Huawei is de grootste aanvrager van patenten in Europa, maar de VS is de grootste slokop per land. De top tien is bijna volledig gevuld met smartphone- en telecomfabrikanten.

In 2019 werden er 181.406 patenten aangevraagd, een stijging van vier procent ten opzichte van 2018. Wat vooral opvalt is de toename van digitale technologie: voor het eerst maken patenten in digitale communicatie het grootste deel uit van de aanvragen: 14.175 in totaal, een stijging van 19,6 procent.

Daarmee stoten ze medische technologie van de troon dat op de tweede plaats staat met 13.833 patenten. Patenten rond computertechnologie staan op de derde plaats met 12.774 aanvragen (+10,2 procent).

. © EPO

Volgens het European Patent Office zijn aanvragen rond 5G en kunstmatige intelligentie de drijvende kracht achter de toename. Ter vergelijking: in de categorie 'measurement' (9.045 aanvragen) bedraagt de stijging slechts 3,8 procent. In medicijnen (7.697 aanvragen) is dat 4,4 procent.

VS domineert

Als we kijken naar alle aanvragen, dan is de VS met 25 procent de grootste slokop, gevolgd door Duitsland (15 procent), Japan (12 procent), China (7 procent) en Frankrijk (zes procent). Al merkt EPO op dat aanvragen vanuit China maar liefst 29,2 procent toenamen, die van de VS met 5,5 procent en die uit Zuid-Korea met 14,1 procent.

Gerangschikt op de bedrijven die de meeste patenten aanvragen is er één bedrijf dat met voorsprong bovenaan staat: Huawei. Het bedrijf deed afgelopen jaar 3.524 aanvragen bij het European Patent Office. Op nummer twee staat Samsung (2.858 aanvragen) nipt gevolgd door LG (2.817 aanvragen) en United Technologies (2.813 aanvragen), dit Amerikaans bedrijf maakt onder meer airconditioners en vliegtuigmotoren.

. © EPO

Ook de rest van de top tien is gevuld met telecom- en technologiebedrijven: Siemens, Qualcomm, Ericsson, philips en Bosch.

België

België zelf is geen grote patentaanvrager maar deed afgelopen jaar toch 2.423 aanvragen, een stijging van 3,2 procent. Daarmee is ons land goed voor één procent van alle aanvragen en zo staan we in dezelfde categorie als Denemarken, oostenrijk, Finland en Spanje.

