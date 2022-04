De Chinese telecomgigant Huawei stuurt zijn personeel in Rusland een maand lang verplicht met verlof. Ook neemt het bedrijf geen nieuwe orders meer aan.

Dit meldt Forbes Russia op basis van anonieme bronnen die dicht bij Huawei staan, een werknemer van een distributiebedrijf en een werknemer van een mobiele operator. Het Russische Izvestia meldde eerder al dat Huawei geen nieuwe contracten meer tekent in Rusland voor de levering van apparatuur aan mobiele operators.

Verlof mogelijk verlengd

'Er zijn geen orders, dus waarom zouden mensen naar kantoor moeten komen? Over een maand wordt het verlof verlengd of keren werknemers terug', zegt een bron tegen Forbes Russia. Werknemers van Huawei in Rusland met de Chinese nationaliteit zouden wel nog steeds naar kantoor gaan, voegt de bron toe.

Een werknemer van een distributiebedrijf meldt dat Huawei ook de bezetting op zijn marketingafdeling in Rusland heeft teruggedrongen. Huawei wilde tegenover Forbes Russia niet reageren op de berichtgeving.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

