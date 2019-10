Huawei voert momenteel gesprekken met enkele Amerikaanse operatoren die de 5G-netwerktechnologie van het bedrijf in licentie willen nemen. Dat zegt het Chinese technologiebedrijf aan Reuters.

Tegenover Reuters zegt Vincent Pang, senior vicepresident en lid van de raad van bestuur bij Huawei dat er zeer vroege gesprekken gaande zijn met Amerikaanse telecomspelers. "Er zijn sommige bedrijven die met ons spreken, maar er is nog een lange weg af te leggen om alles te finaliseren", klinkt het.

Huawei is samen met Ericsson en Nokia de enige partij die 5G-technologie heeft en op grote schaal kan produceren. Maar het Chinese bedrijf wordt al jaren verguisd door de VS. Enerzijds door de handelsoorlog met China. Anderzijds door (onbewezen) beschuldigingen van spionage, maar ook zou het bedrijf het Amerikaanse handelsembargo met Iran schenden. Tegelijk lopen er wetsvoorstellen om Huawei volledig te verbieden in Amerikaanse telecomnetwerken.

Vorige maand deed CEO en oprichter Ren Zhengfei daarom een opmerkelijk voorstel: Huawei is bereid om haar patenten, licenties, code en kennis rond 5G in licentie te geven aan Amerikaanse operatoren. Nu blijkt dus dat sommige spelers wel interesse hebben in die aanpak. Al is een deal nog veraf.

Reuters wijst wel op scepticisme vanuit de overheid. Een verantwoordelijke daar zou er op wijzen dat het niet eenvoudig is voor een operator om plots zelf alle software en hardware te beheren. Hetzelfde geldt voor het opsporen en aanpakken van bugs.