Met de Gentle Monster Eyewear II brengt Huawei op 6 november zijn tweede slimme bril op de markt. Het gadget, uitgerust met een spraakassistent en luidprekers in het montuur, krijgt een richtprijs mee van 329 euro.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten bij een 'slimme bril' werkt de Gentle Monster Eyewear II niet met augmented reality (AR) of andere visuele snufjes. Het intelligente zit 'm in de Smart Interaction-functie waarmee je - via een spraakopdracht - op eender welk moment nuttige informatie kan opvragen, zonder steeds je smartphone boven te moeten halen.

Muziek luisteren

Welke spraakassistent Huawei in de nieuwe bril heeft geïntegreerd, wordt uit de specificaties niet meteen duidelijk. De Google Assistent is uitgesloten, aangezien de Chinese fabrikant door een Amerikaans handelsembargo geen apps en diensten van Google mag integreren in nieuwe elektronica. Mogelijk gaat het daarom om Celia, de eigen voice-assistent van Huawei. Het gadget verhoogt of verlaagt overigens automatisch het volume op basis van omgevingsgeluiden.

De slimme bril is volgens Huawei ook erg geschikt om naar muziek te luisteren. Een paar veegbewegingen op de brilpoten volstaan om je afspeellijst te controleren. Songs worden automatisch gepauzeerd wanneer de sensoren detecteren dat je de bril afzet en hervat als je de bril binnen de drie minuten weer opzet. De ingebakken batterij levert tot vijf uur lang onafgebroken muziek en ondersteunt draadloze snellaadtechnologie.

Om connectie te maken hoef je enkel zachtjes te drukken op het montuur aan de linkerslaap. Een dubbele tik op de linkerzijde activeert de stemassistent.

Het nieuwe speakerontwerp van de slimme bril. © Huawei

