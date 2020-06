Petal Search, een nieuwe tool van Huawei, moet het eenvoudiger maken om op de Google-loze smartphones van het bedrijf apps te vinden, te installeren én up-to-date te houden. Vooral dat laatste was een groot probleem, sinds gebruikers door een Amerikaans handelsverbod geen toegang meer hebben tot de Google Play Store.

Op Android-smartphones geldt de Google Play Store als de meest uitgebreide en veiligste plek om apps te downloaden. Maar omdat Huawei op nieuwe telefoons geen gebruik meer mag maken van de diensten van Google, en dus ook niet van hun app-winkel, moest het bedrijf snel werk maken van een alternatief. Een winkel had de Chinese techreus al (de Huawei AppGallery), maar het aanbod was nog niet vergelijkbaar met dat van Google Play.

Makkelijker updaten

Gebruikers die elders gingen shoppen of hun toevlucht zochten tot sites die APK's aanbieden (installatiebestanden van Android-apps), liepen dan weer tegen het probleem aan dat zij de apps niet automatisch konden laten updaten. Het nieuwe Petal Search- Find Apps, zoals de tool volledig heet, past daar gedeeltelijk een mouw aan.

Allereerst doet de app dienst als overkoepelende zoekmachine voor meerdere app-winkels en APK-sites. Zoek bijvoorbeeld op Facebook, en je krijgt meteen een overzicht van alle relevante diensten en hulptoepassingen voor het sociale netwerk. Voor Facebook zelf verwijst Petal Search door naar de Facebook-website (te openen met één klik), voor Messenger naar APKPure (met de mogelijkheid om een oudere versie met één klik bij te werken) en voor andere toepassingen naar alternatieve vindplaatsen als Aptoide of de AppGallery van Huawei zelf.

'Hoogste normen van dataprivacy en -beveiliging'

Voor het gebruiksgemak van een Google-loze Huawei-smartphone is dit een flinke stap voorwaarts. Maar één minpunt blijft: wie buiten de geplaveide wegen van de Google Play Store om apps gaat downloaden, loopt altijd een verhoogd risico op malware. Voor de eigen AppGallery zal Huawei er ongetwijfeld alles aan doen om apps zo goed mogelijk te controleren, maar voor alle externe bronnen die Petal Search doorzoekt heeft het bedrijf die mogelijkheid niet.

Voor de ontwikkeling van Petal Search werkte Huawei daarom nauw samen met zoekmachinebedrijven als het Franse Qwant en het Russisch-Nederlandse Yandex. 'In combinatie met de ongeëvenaarde privacystandaarden van deze toonaangevende privacy-by-design zoekmachines, garandeert Find Apps de hoogste normen van dataprivacy en -beveiliging', klinkt het bij Huawei. Of Petal Search zich qua veiligheid écht kan meten met de Google Play Store, dat zal de komende tijd moeten blijken.

Google Feed-alternatief

Overigens is Petal Search meer dan een tool om apps op te snorren. Eigenaars van een Huawei-toestel kunnen de applicatie en de bijbehorende zoekbalk-widget ook gebruiken om het laatste nieuws te checken (vergelijkbaar met de gepersonaliseerde Google Feed) of om op zoek te gaan naar afbeeldingen.

Petal Search - Find Apps is voortaan vooraf geïnstalleerd op de Huawei P40-serie, inclusief de P40 lite. Gebruikers van een andere Huawei smartphone kunnen de tool zelf downloaden en installeren via de Huawei AppGallery op hun toestel.

© Huawei

Op Android-smartphones geldt de Google Play Store als de meest uitgebreide en veiligste plek om apps te downloaden. Maar omdat Huawei op nieuwe telefoons geen gebruik meer mag maken van de diensten van Google, en dus ook niet van hun app-winkel, moest het bedrijf snel werk maken van een alternatief. Een winkel had de Chinese techreus al (de Huawei AppGallery), maar het aanbod was nog niet vergelijkbaar met dat van Google Play.Gebruikers die elders gingen shoppen of hun toevlucht zochten tot sites die APK's aanbieden (installatiebestanden van Android-apps), liepen dan weer tegen het probleem aan dat zij de apps niet automatisch konden laten updaten. Het nieuwe Petal Search- Find Apps, zoals de tool volledig heet, past daar gedeeltelijk een mouw aan.Allereerst doet de app dienst als overkoepelende zoekmachine voor meerdere app-winkels en APK-sites. Zoek bijvoorbeeld op Facebook, en je krijgt meteen een overzicht van alle relevante diensten en hulptoepassingen voor het sociale netwerk. Voor Facebook zelf verwijst Petal Search door naar de Facebook-website (te openen met één klik), voor Messenger naar APKPure (met de mogelijkheid om een oudere versie met één klik bij te werken) en voor andere toepassingen naar alternatieve vindplaatsen als Aptoide of de AppGallery van Huawei zelf.Voor het gebruiksgemak van een Google-loze Huawei-smartphone is dit een flinke stap voorwaarts. Maar één minpunt blijft: wie buiten de geplaveide wegen van de Google Play Store om apps gaat downloaden, loopt altijd een verhoogd risico op malware. Voor de eigen AppGallery zal Huawei er ongetwijfeld alles aan doen om apps zo goed mogelijk te controleren, maar voor alle externe bronnen die Petal Search doorzoekt heeft het bedrijf die mogelijkheid niet. Voor de ontwikkeling van Petal Search werkte Huawei daarom nauw samen met zoekmachinebedrijven als het Franse Qwant en het Russisch-Nederlandse Yandex. 'In combinatie met de ongeëvenaarde privacystandaarden van deze toonaangevende privacy-by-design zoekmachines, garandeert Find Apps de hoogste normen van dataprivacy en -beveiliging', klinkt het bij Huawei. Of Petal Search zich qua veiligheid écht kan meten met de Google Play Store, dat zal de komende tijd moeten blijken.Overigens is Petal Search meer dan een tool om apps op te snorren. Eigenaars van een Huawei-toestel kunnen de applicatie en de bijbehorende zoekbalk-widget ook gebruiken om het laatste nieuws te checken (vergelijkbaar met de gepersonaliseerde Google Feed) of om op zoek te gaan naar afbeeldingen.Petal Search - Find Apps is voortaan vooraf geïnstalleerd op de Huawei P40-serie, inclusief de P40 lite. Gebruikers van een andere Huawei smartphone kunnen de tool zelf downloaden en installeren via de Huawei AppGallery op hun toestel.