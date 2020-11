Veertien flagship-telefoons van Huawei zullen de komende weken en maanden een upgrade krijgen naar EMUI 11, de nieuwste gebruikersinterface van het bedrijf. De software voegt volgens de Chinese smartphonebouwer diverse nieuwe functies, privacy- en veiligheidsverbeteringen toe.

Een van de opvallendste nieuwigheden in EMUI 11 zijn de zogeheten floating windows of drijvende vensters. Die stellen je bijvoorbeeld in staat om een inkomend berichtje te beantwoorden, zonder dat je de actieve app of taak moet verlaten. Via het vernieuwde app dock aan de zijkant van het scherm kan je ook eenvoudig switchen tussen de verschillende floating windows, die overigens naar believen vergroot of verkleind kunnen worden.

Betere prestaties

EMUI 11 bevat ook enkele nieuwe tools, zoals Story Creator om opgenomen video's een professionele look mee te geven, en Super Notepad dat gescande tekst via AI omzet in bewerkbare tekst. Volgens Huawei zorgt EMUI 11 ook voor betere prestaties. Zo zou het systeem na 36 maanden gebruik maar 2,5 procent langzamer zijn, waar EMUI 9 na 18 maanden al 5 procent aan performance moest inboeten.

Nog nieuw is Safe Sharing, een feature die gevoelige informatie uit digitale foto's kan verwijderen (denk aan de locatie, het tijdstip van de opname) voordat je het kiekje online deelt. Verder kun je apps voortaan eenmalig toegang geven tot de camera, microfoon en locatie van het toestel, of enkel toegang verlenen wanneer je de app daadwerkelijk gebruikt. Een aantal nieuwe thema's en animaties voor het always-on-scherm maken het plaatje compleet.

Welke toestellen en wanneer? De update zal door Huawei over-the-air worden gepusht en vindt plaats in twee fases. Medio december ontvangen eerst de Huawei 40, P40 Pro, P40 Pro+ en Mate 30 Pro de update. Tegen maart 2021 komt de software ook beschikbaar voor nog eens tien andere smartphones, te weten de Huawei Mate XS, P30, P30 Pro (de originele en de New Edition), Mate 20X en 20X 5G, Mate 20 Pro, Mate 20, de Porsche Design Huawei Mate20 RS en de Huawei nova 5T. Overigens zijn niet al deze modellen verkrijgbaar in België.

