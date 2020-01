De Chinese telecomfabrikant Huawei mag wel onderdelen leveren voor Britse 5G-netwerken, maar die mogen niet voor de kern van het netwerk zijn. Ook mag Huawei geen onderdelen leveren voor gebruik in de buurt van "gevoelige locaties" zoals militaire bases of kerncentrales, heeft de Britse National Security Council besloten.

Huawei en andere leveranciers met een verhoogd risico mogen maximaal 35 procent van de benodigde apparatuur leveren. Die limiet blijft de National Security Council overigens evalueren. Het toegestane aandeel van risicovolle bedrijven kan nog verminderen.

Het Chinese bedrijf is omstreden omdat het volgens critici te nauwe banden heeft met de Chinese regering en de apparatuur gebruikt zou worden om te spioneren. Onder meer de Verenigde Staten hebben Huawei in de ban gedaan. Dat land had druk op het Verenigd Koninkrijk uitgeoefend om Huawei te weren.

Huawei ontkent dat het meewerkt aan spionage. De Chinezen hebben afgelopen jaren onder meer aangeboden de blauwdrukken van hun apparatuur te delen met de veiligheidsdiensten van westerse landen. In een reactie stelt het bedrijf "gerustgesteld" te zijn dat de Britse regering ze mee laat bouwen aan 5G-infrastructuur in het land.

Ondernemersorganisatie Confederation of British Industry noemt de beslissing een "verstandig compromis" waardoor het Verenigd Koninkrijk "toegang houdt tot de nieuwste technologie", maar ook de "nodige waarborgen" inbouwt.

