De Chinese techreus Huawei heeft games van het eveneens Chinese Tencent weer toegelaten in zijn AppGallery. Eerder werden de spelletjes verwijderd vanwege onenigheid over samenwerking tussen de bedrijven, maar intussen hebben de ondernemingen een overeenkomst bereikt.

'We zullen blijven samenwerken om een betere ervaring en dienst te bieden aan onze game-gemeenschap', liet Tencent weten. De games werden verwijderd nadat Tencent op 31 december een 'grote wijziging' had aangebracht in de voorwaarden, stelde Huawei. Het concern liet in het midden wat die wijziging precies inhield.

Geen Google Play Store

De meeste smartphones in China draaien op Android van Google. De Play Store van Google is echter niet beschikbaar in het land: apps worden er door Chinese ontwikkelaars en andere partijen verkocht. Uit een steekproef in de AppGallery van Huawei bleek dat Tencent-games zoals (de Chinese versie van) Arena of Valor eventjes niet meer beschikbaar waren.

De smartphones van Huawei hadden tot en met het derde kwartaal van vorig jaar een marktaandeel van 43 procent in China, blijkt uit onderzoek van Counterpoint Research.

