Huawei lanceert app die dove kinderen leert lezen

Heel wat dove kinderen hebben moeite om te leren lezen omdat er een gebrek is aan hulpmiddelen die de brug slaan tussen gebarentaal en geschreven tekst. Dat zorgt voor een leesachterstand: tegen de tijd dat ze zestien zijn, hebben doven een gemiddelde leesleeftijd van negen jaar. Naast een gebrek aan tools, hebben veel dove kinderen ook geen toegang tot gebarentaal tijdens de cruciale vroege leerfasen tussen 0 en 5 jaar. 90 procent van de dove kinderen wordt geboren met horende ouders. In België geeft 63 procent van de horende ouders toe dat ze maar beperkt of geen gebarentaal spreken, stelt Huawei.

Daarom lanceert de techgigant nu de app StorySign. Die moet dove kinderen helpen bij het lezen aan de hand van het kinderboek 'Waar is Dribbel?'. Wanneer de smartphonecamera boven een pagina uit het boek gehouden wordt, vertaalt een avatar de woorden die er staan in Vlaamse gebarentaal. Volgens Huawei is de app wereldwijd de eerste in zijn soort. De toepassing is ontwikkeld met experten en organisaties uit de dovengemeenschap. In België werkte Huawei daarvoor samen met Doof Vlaanderen en FFSB.

De kunstmatige intelligentie herkent de geschreven tekst en linkt die aan beelden die opgenomen zijn met doventolken, waarna de avatar de gebaren uitbeeldt. Omdat ouders en kinderen de pagina's scannen, bepalen ze zelf het tempo waarin ze lezen.

Huawei is overigens niet de enige techgigant die artificiële intelligentie inzet om mensen met een beperking te helpen. Vorig jaar stelde Microsoft Seeing AI voor, een app die beeldherkenning gebruikt om een foto te beschrijven. Voor het televisieprogramma Team Scheire bouwde softwarearchitect Katrien De Graeve een gepersonaliseerde versie van deze app voor een blinde vrouw die zelfstandig wilde kunnen fotograferen.