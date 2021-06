De Chinese techreus Huawei heeft woensdag zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS officieel geïntroduceerd. Daar werd al sinds 2016 aan gewerkt, maar de ontwikkeling kwam in een stroomversnelling toen Huawei door Amerikaanse sancties het systeem van Google niet meer mocht gebruiken op zijn smartphones en tablets.

HarmonyOS is dus niet compleet nieuw. Dat verklaart meteen waarom de versneld gefinaliseerde editie van het besturingssysteem, de eerste voor het grote publiek, als HarmonyOS 2 door het leven gaat. Het is ook een misverstand te denken dat het systeem specifiek ontwikkeld is voor smartphones en tablets.

'Integendeel', vertelt Erwin Van der Weerden, marketing director Belgium-Luxemburg bij Huawei. 'HarmonyOS is van meet af aan bedoeld geweest als het single OS voor meerdere toestellen én voor de interactie tussen die verschillende apparaten.' Zo zou het besturingssysteem evengoed een microgolfoven of een slimme weegschaal kunnen aansturen als een smartphone, laptop of monitor. 'HarmonyOS kan bovendien al draaien op toestellen met slechts 128 kilobyte geheugen aan boord - een groot verschil met bijvoorbeeld Android', klinkt het nog.

Super device

Op termijn wil Huawei zijn nieuwe platform uitbouwen tot een 'hub' die allerlei hardware verbindt, van oordopjes tot slimme auto's. Aangesloten gadgets moeten in dat scenario gecombineerd kunnen worden tot één super device, zoals Huawei het noemt. Een troef is alvast dat de apps voor al die toestellen straks nog maar één keer ontwikkeld hoeven te worden. Dat is voor developers minder tijdrovend en kan het platform voor hen daarom aantrekkelijker maken.

Samen met HarmonyOS 2 onthulde het bedrijf woensdag ook zijn eerste apparaat met het nieuwe besturingssysteem, de Huawei Watch 3. Het wachten is nu echter vooral op de eerste Huawei-smartphone met HarmonyOS, zodat het bedrijf eindelijk weer de strijd kan aangaan met iPhone-maker Apple en de vele fabrikanten die wel nog ongestoord Android en Google-apps op hun telefoons en tablets mogen zetten. Denk bijvoorbeeld aan Samsung, OnePlus, Sony, Xiaomi en Oppo.

Over de timing van een dergelijke smartphone wilde Huawei woensdag echter nog niets kwijt.

