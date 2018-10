Huawei lanceert 'SD-WAN-as-a-Service'

De Chinese technologiereus heeft de technologie momenteel al bij dertig klanten lopen maar kondigt ze nu ook formeel aan. "Het is een one-stop-service. Als je in Huawei's public cloud zit kan je end-to-end onderdelen voor SD WAN bestellen", zegt Won Lei, verantwoordelijk voor Huawei's zakelijke datacenterdiensten.

Het is mogelijk om de dienst los af te nemen, of met extra diensten zoals een Fortinet firewall of een virtuele router. Tegelijk voorziet Huawei 120 API's voor onder meer policy control, monitoring, events en andere zaken.

Het bedrijf geeft weinig concrete details vrij over het product. Zo leren we dat er een hardware- en softwarecomponent is. Die eerste is te leasen vanaf deze maand. De softwareversie volgt in de loop van 2019. Huawei mikt met zijn as-a-service naar eigen zeggen op kleine en middelgrote bedrijven, er van uitgaande dat organisaties op enterprise-niveau de budgetten hebben om dergelijke oplossingen zelf aan te schaffen in plaats van te huren.