De VS hebben een licentie goedgekeurd die toelaat dat Huawei chips voor wagens mag aankopen in de VS. Dat is opmerkelijk gezien het bedrijf al jaren sancties krijgt opgelegd.

Het nieuws over zulke licenties mag formeel nog niet worden bevestigd, maar volgens twee bronnen van Reuters is de aanvraag wel degelijk goedgekeurd en mag Huawei voor honderden miljoenen dollars aan chips aankopen.

Maar het zijn geen chips voor smartphones of telecomapparatuur, wel voor auto-onderdelen. Die zijn een stuk minder hoogtechnologisch en zouden daarom minder een risico vormen voor de veiligheid van de VS. Het lijkt voorlopig niet dat dit een dooi in de relaties is.

Sinds de Amerikaanse sancties zoekt Huawei markten op waar het minder onderhevig is aan die sancties. Het gaat daarbij onder meer om videoschermen en sensoren in wagens. In de VS zelf blijft iets toelaten aan Huawei wel een gevoelig politiek onderwerp.

