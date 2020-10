De Chinese technologiereus Huawei is niet langer de grootste smartphoneproducent ter wereld. Uit een studie van onderzoeksbureau Canalys moet blijken dat Samsung die rol heeft overgenomen.

In het derde kwartaal verkocht Huawei 51,7 miljoen toestellen (-23 procent op jaarbasis), terwijl Samsung er 80,2 miljoen (+2 procent op jaarbasis) aan de man bracht.

De problemen hebben deels te maken met maatregelen van de VS. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump verdenkt de Chinese technologiereus van spionage voor Peking, wat het bedrijf ten stelligste ontkent. Als onderdeel van die maatregelen, werd Huawei vorig jaar is Huawei op de zwarte lijst geplaatst. Het bedrijf kan daardoor geen Amerikaanse technologie meer kopen om in zijn smartphones te verwerken. Dat betekent bijvoorbeeld dat Huawei-toestellen niet meer op de volle versie van Android kunnen draaien. Sinds september kan het bedrijf de toestellen ook niet meer uitrusten met de Kirin smartphone chips. Huawei kan die ook zelf niet langer produceren.

De Chinese rivaal Xiaomi lijkt te profiteren van die situatie. Dat bedrijf verkocht in de periode van juli tot september 47,1 miljoen toestellen (+45 procent op jaarbasis) en is zo op twee na de grootste producent. Het Amerikaanse Apple nam tijdens het derde kwartaal de vierde plaats in, met 43,2 miljoen verkochte iPhones (+1 procent op jaarbasis).

