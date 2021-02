Ren Zhengfei, de oprichter van Huawei, verwacht niet dat alle Amerikaanse sancties zullen wegvallen, maar hoopt wel dat de VS bedrijven weer toelaat om aan hen te verkopen.

De topman van het Chinese telecombedrijf sprak met journalisten tijdens de voorstelling van een 5G mijnproject in de Chinese stad Taiyuan. Volgens Reuters liet hij daar ontvallen dat hij hoopt dat de VS onder president Joe Biden een meer open beleid zal voeren.

Ren benadrukt daarbij dat het goed zou zijn voor Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse economie als er opnieuw mag geleverd worden aan Huawei. 'We hopen dat de nieuwe regering een open beleid zal voeren ten voordele van Amerikaanse bedrijven en de economische ontwikkeling van de VS.'

Onder het beleid van vorig president Donald Trump besliste de VS in mei 2019 om Huawei op een zwarte lijst te zetten waardoor Amerikaanse bedrijven geen essentiële technologie mochten verkopen aan het bedrijf. Later werd dat nog uitgebreid naar bedrijven wereldwijd die activiteiten in de VS hebben.

Dat maakt onder meer dat Huawei geen chips meer kan kopen van buiten China. Aanvankelijk was dat vooral een probleem voor Amerikaanse leveranciers, maar met de verstrenging kan het ook niet langer chips van het Taiwanese TSMC kopen. Voor consumenten is de ban vooral merkbaar bij de smartphones, die niet langer op een volwaardige versie van Android draaien, maar op Huawei's Harmony. Een aangepaste versie van Android zonder toegang tot Google Play.

