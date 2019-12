Volgens een analist zal het volgende vlaggenschip van Huawei een camera met maar liefst 10x optische zoom hebben. Daarmee is het de eerste smartphone die dat kan.

Optische zoom was tot recent quasi ondenkbaar op smartphones. Waar digitale zoom het beeld uitrekt om te zoomen, met kwaliteitsverlies tot gevolg, werkt optische zoom met verschillende lenzen die een zekere afstand tot elkaar nodig hebben. Maar daar is in een dunne smartphone geen ruimte voor.

Vorig jaar pakte Huawei voor de P30 al uit met 5X zoom via een soort periscoopmechanisme waardoor de zoomlenzen verticaal in de telefoon zaten. Volgens MacRumors, dat een rapport van Ming-Chi Kuo, een analist van TF International Securities, kon inkijken, zal Huawei voor de P40 Pro uitpakken met 10X optische zoom.

De P40 zal naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar verschijnen. Met welke software dat zal zijn is nog niet bekend. Door het handelsverbod van de VS mag Huawei geen Google-diensten aanbieden op haar toestellen. Huawei kan dat omzeilen met eigen diensten of een basisversie van Android, maar dat maakt het toestel ook minder interessant als er pakweg geen Play Store of YouTube op beschikbaar is.