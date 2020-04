Huawei en InterDigital hebben een akkoord gesloten over hun patentdispuut. Daarbij schikken ze alle wederzijdse juridische vervolgingen. Dat meldt Reuters.

InterDigital is een bedrijf dat haar omzet voor 96 procent haalt uit royalties van patenten. Het beursgenoteerde bedrijf is echter geen klassieke 'patenttroll', maar ontwikkelt zelf technologie die het nadien in licentie geeft aan telecomspelers.

Maar voor patenten moet ook een prijs worden bepaald waar aanbieder en afnemer zich in kunnen vinden en daar knelde het schoentje tussen Huawei en InterDigital . In januari 2019 daagde Huawei het Amerikaanse bedrijf voor de rechtbank van Shenzhen omdat de licentievoorwaarden van InterDigital onredelijk waren.

Tegen december 2019 volgde een tegenrechtszaak in Engeland waarbij InterDigital Huawei beschuldigde van het onrechtmatig gebruik van vijf patenten rond industriestandaarden voor 3G, 4G en 5G. Gesprekken rond een licentiedeal waren daarbij weer stilgevallen.

Nu hebben beide partijen de strijdbijl begraven. Er is een overeenkomst die tot 2023 loopt waarbij Huawei royalties zal betalen voor bepaalde producten met 3G, 4G of 5G. De exacte voorwaarden en vergoedingen worden daarbij niet meegedeeld zegt Reuters. Wel worden de rechtszaken die de twee partijen aanspanden hiermee stopgezet.

