Nu de Chinese techreus Huawei door een Amerikaans handelsverbod geen Google-diensten op zijn smartphones mag zetten, werkt het bedrijf volop aan alternatieven. Een ervan is Huawei Muziek, een potentiële concurrent voor Spotify en YouTube Music die sinds deze week ook in België beschikbaar is.

De app Huawei Muziek zit sinds jaar en dag al op elk Huawei-toestel, maar tot nu toe was het niet meer dan een gewone muziekspeler. Na een update is de toepassing echter getransformeerd tot een digitale muziekwinkel die de strijd moet aangaan met onder andere Spotify, Apple Music, Deezer en YouTube Music. Huawei rolt de dienst geleidelijk aan in Europa uit; na Duitsland was het deze week de beurt aan België en Nederland.

'Vijftig miljoen songs'

Het principe is identiek: voor 9,99 euro per maand kan de muziekliefhebber onbeperkt liedjes streamen (online en offline) uit een catalogus met - volgens Huawei - ruim vijftig miljoen songs, verdeeld over 1,2 miljoen albums van meer dan 600.000 artiesten. Die blijkt ook in de praktijk al goed gevuld, want ook de meeste (populaire) Belgische artiesten vinden we moeiteloos terug. Een act als Rammstein schittert dan weer door afwezigheid, net als een paar obscuurdere bands waar we graag naar mogen luisteren, maar al bij al konden we Huawei Muziek op weinig missers betrappen.

De interface lijkt sterk op die van de concurrentie en bevat ook vertrouwde kant-en-klare afspeellijsten als Genre, Stemming, Tijdperk en Activiteit. De app biedt ook enkele extra's, zoals skins om de look aan te passen, een Party-stand waarbij meerdere telefoons synchroon dezelfde muziek afspelen en een Shazam-achtige functie om liedjes te herkennen en te identificeren.

Bezitters van een Huawei-smartphone kunnen de nieuwe dienst een maand gratis uitproberen. Daarna is een betaald Premium-abonnement vereist. Of Huawei de dienst ook beschikbaar gaat maken voor andere smartphones, via Google Play en/of de Apple App Store, is nog niet bekend.

